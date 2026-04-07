آخر تطورات إصابة بلال عطية نجم الأهلي الصاعد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أخر تطورات إصابة بلال عطية نجم الأهلي الصاعد الذي يقترب من الرحيل للاحتراف مع نادي راسيينج سانتاندير الإسباني.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: بلال عطية لم يخضع للأشعة وتم تأجيلها لحين هدوء الورم في القدم ونتمنى ألا تكون رباط صليبي .

وأوضح: الرباط الصليبي أصبح إصابة عادية ولكن مشكلتها هو التعافي منها بعد وقت طويل وهي تعتمد على إرادة اللاعب .

وأكمل: أتذكر أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق تعرض للصليبي وعاد للملاعب قبل 6 شهور وبالتالي فإنها تعتمد على إدارة ورغبة اللاعب وبلال لاعب صغير في السن ويستطيع عبور الإصابة سريعا.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : سنتابع الأشعة اليوم للكشف عن تفاصيل الإصابة.

وتعرض بلال عطية، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007، للإصابة في الركبة أثناء مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي أقيمت أمس الاثنين، ضمن منافسات بطولة الجمهورية، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال اللاعب الشاب بلال عطية إلى نادي راسيينج سانتاندير الإسباني فى نهاية الموسم الحالى، بعدما نال الموهبة المصرية إعجاب مسئولي النادي الإسباني الذي يلعب فى دوري الدرجة الثانية.