شوبير: غيابات سيراميكا كليوباترا سلاح ذو حدين أمام الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن سيراميكا كليوباترا قدم موسما مميزا ومازال في دائرة المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية : علي ماهر عمل مواسم مميزة واليوم يغيب عدد كبير من اللاعبين عن فريق سيراميكا كليو باترا قبل مواجهة الأهلي.

وأضاف: الإصابات والغيابات الكتثيرة في نادي سيراميكا لكن أستطيع القول أن الإصابات سلاح ذو حدين ويوجد عدد كبير من الأسماء المميزة ستشارك بشكل طبيعي ومع علي ماهر يستطيع مفاجأة الأهلي.

وأوضح : سيراميكا كليوباترا يحاول ضمان المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري للتواجد في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا :المباراة صعبة على الأهلي وفريق سيراميكا منافس قوي ويستطيع عمل نتيجة إيجابية كما تعودنا منه أمام الفرق الكبيرة.