مش عايزين حسبة برمة.. 8 محاذير لـ نجوم الأهلي قبل لقاء سيراميكا

وجه ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي تعليمات قوية وصارمة للاعبي الفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، وتنقل شبكة قنوات أون سبورت اللقاء.

وطالب توروب، لاعبي الأهلي بتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط باعتبار اللقاء أمام سيراميكا يمثل عنق الزجاجه في الحفاظ على المنافسة.

ووجه المدرب بضرورة التركيز والهدوء في الملعب وعدم الالتفات للضغوطات التي تحيط بالمباراة والتركيز على حصد الفوز.

وشدد الدنماركي على نجوم الأهلي بضرورة استغلال الفرص والهجمات أمام مرمى سيراميكا كليوباترا والحفاظ على التنظيم الدفاعي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع القمة.