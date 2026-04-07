الأهلي يصطدم بسيراميكا في انطلاقة الحسم.. غيابات تضرب قائمة الأحمر قبل المواجهة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع القمة.

غيابات مؤثرة في قائمة الأهلي

وشهدت قائمة الأهلي غياب 4 لاعبين، حيث يغيب أحمد نبيل كوكا بداعي الإصابة، فيما خرج الثلاثي يلسين كامويش وعمرو الجزار ومحمد سيحا لأسباب فنية.

ويسعى “المارد الأحمر” لتحقيق انطلاقة قوية في مرحلة الحسم، من أجل تقليص الفارق مع المنافسين والتمسك بفرصه في التتويج باللقب، في ظل تقارب النقاط بين فرق القمة.