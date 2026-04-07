معركة الغيابات تسبق صافرة البداية.. من يتأثر أكثر الأهلي أم سيراميكا كليوباترا ؟

تنطلق اليوم منافسات مجموعة التتويج بلقب الدوري الممتاز وسط أجواء مشتعلة وصراع مبكر على النقاط حين يصطدم الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لكنها تأتي محاطة بسحابة من الغيابات التي قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح اللقاء.

يدخل الأهلي المباراة وهو في وضع غير معتاد بعد موسم متقلب فقد خلاله الفريق الكثير من بريقه وخرج من عدة بطولات ليصبح لقب الدوري هو الأمل الأخير لتجنب سيناريو " الموسم الصفري " الذي يثير قلق الجماهير.

ورغم حصول الفريق على فترة راحة خلال التوقف الدولي وعودة عدد من العناصر المهمة فإن الغيابات لا تزال تفرض نفسها بقوة وتضع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب أمام تحدٍ حقيقي لإيجاد التوليفة المثالية.

غيابات مؤثرة تضرب حسابات الأهلي

يدخل الأهلي اللقاء بغياب أحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة وهو أحد العناصر التي يعتمد عليها الفريق في وسط الملعب لما يمتلكه من أدوار دفاعية وتكتيكية مهمة.

كما قرر الجهاز الفني استبعاد الثلاثي يلسين كامويش وعمرو الجزار ومحمد سيحا لأسباب فنية وهو ما يقلص من الخيارات المتاحة على دكة البدلاء خاصة في ظل ضغط المباريات.

ورغم اكتمال الصفوف نسبيًا بعودة مروان عثمان لتدعيم الهجوم وعودة هادي رياض وياسين مرعي في الخط الخلفي إلا أن الغيابات تظل عاملًا مؤثرًا قد يفرض نفسه خلال مجريات اللقاء خاصة في حال الاحتياج إلى حلول بديلة.

قائمة مكتملة ظاهريًا.. وقلق خفي داخل الجهاز الفني

على الورق تبدو قائمة الأهلي قوية ومليئة بالأسماء البارزة سواء في حراسة المرمى بوجود محمد الشناوي أو في الخطوط الأخرى التي تضم عناصر الخبرة والشباب.

لكن في الواقع يدرك الجهاز الفني أن الغيابات حتى وإن بدت محدودة قد تؤثر على توازن الفريق خصوصًا في ظل عدم استقرار الأداء هذا الموسم ما يجعل أي نقص ولو بسيط عنصر ضغط إضافي.

سيراميكا في أزمة حقيقية بسبب الغيابات

على الجانب الآخر تبدو معاناة سيراميكا كليوباترا أكثر وضوحًا حيث يدخل الفريق اللقاء بقائمة طويلة من الغيابات التي تضرب معظم خطوطه وتضع المدرب علي ماهر في موقف معقد.

ويغيب عمرو السولية بسبب الإيقاف في خسارة مؤثرة لخط الوسط بينما يعاني عمرو قلاوة من إصابة في الركبة ويغيب عمر كمال عبد الواحد بعد تعرضه لتمزق قوي في العضلة الخلفية.

ضربات متتالية في وسط وهجوم سيراميكا

ولا تتوقف قائمة الغيابات عند هذا الحد حيث يفتقد الفريق خدمات كريم نيدفيد بسبب الإصابة إلى جانب إبراهيم محمد الذي يعاني من إجهاد عضلي وفريدي كوبلان الذي تعرض لتمزق في العضلة الضامة.

كما يواصل عبد الله مجدي ومحمد عبد الله برنامجهما التأهيلي بينما يعاني محمد رضا بوبو من إجهاد عضلي ويخضع سيموكوندا للعلاج من إصابة في العضلة الخلفية.

لكن الضربة الأقسى تبقى غياب إسلام عيسى أحد أبرز عناصر الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو ما يمثل خسارة كبيرة للجانب الهجومي خاصة مع دوره المؤثر في الجبهة اليسرى.

مباراة مفتوحة رغم الفوارق التاريخية

ورغم التفوق التاريخي الواضح للأهلي في مواجهاته أمام سيراميكا فإن ظروف المباراة الحالية تجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات خاصة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريقان.

الأهلي يسعى للفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب ومواصلة الضغط على المنافسين بينما يرى سيراميكا في اللقاء فرصة لكسر سلسلة نتائجه السلبية وخطف مركز متقدم.

الغيابات كلمة السر في موقعة الليلة

في ظل هذه المعطيات تبدو الغيابات هي العامل الأبرز الذي قد يحدد شكل المباراة سواء من حيث الأداء أو النتيجة.

وبين رغبة الأهلي في استعادة الهيبة وطموح سيراميكا في قلب الموازين تبقى التفاصيل الصغيرة وعلى رأسها الجاهزية البدنية وتوافر العناصر هي الفيصل في واحدة من أهم مواجهات الجولة الافتتاحية لمجموعة التتويج.