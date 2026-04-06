حقيقة مكافاة 250 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي حال الفوز على سيراميكا كليوباترا.. أحمد حسن يكشف

و كتب احمد حسن :مصدر في الأهلي ينفي حصول كل لاعب في الفريق على 250 ألف جنيه حال الفوز ضد سيراميكا كليوباترا.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة حسم الفائز ببطولة الدوري الصري .

ويجهز توروب ثلاثي خط الوسط مروان عطية وديانج وإمام عاشور للمشاركة أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المرتقبة غدا.

يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.