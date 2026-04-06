أهلي 2012 يخسر أمام إنبي في نهائي منطقة القاهرة

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2012 خارج ملعبه أمام إنبي، بهدف دون رد، في نهائي كأس منطقة القاهرة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأخير.

الأهلي تأهل للمباراة النهائية بعدما فاز خارج ملعبه في نصف النهائي على حساب بيراميدز بهدف دون رد، علمًا أنه فاز على مستقبل وطن بهدف دون رد في ربع النهائي، وفي دور الـ16 على المصرية للاتصالات بنتيجة 6 - 1.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2012 كلًّا من ممدوح عبيد مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا للحراس، وعبد الحميد فتحي إداري الفريق، وإسلام معوض طبيب الفريق، ومحمد عبد ربه إخصائي علاج طبيعي.