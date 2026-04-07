عماد النحاس يُشيد بمدرب الأهلي.. تفاصيل

أشاد عماد النحاس، المدير الفني السابق لنادي الزوراء العراقي، بقدرات عادل مصطفى، المدرب العام في جهاز فريق كرة القدم الأول بالقلعة الحمراء، تحت قيادة ييس توروب.

وحلّ النحاس ضيفا بقناة “إم بي سي مصر 2”، وقال خلال ظهوره الإعلامي ببرنامج “الكورة مع فايق” إنه لو كان استمر في جهاز الأهلي وعمل تحت قيادة توروب، لم يكن للوضع الحالي أن يتغير للأفضل.

وأضاف: «الوضع مكنش هيكون أفضل لو كنت أنا كملت واشتغلت مع توروب، لأن كل واحد ليه دور والقرار النهائي بيد المدير الفني. طيب ما أنا كنت مدرب عام مع ريبيرو، ليه الوضع مبقاش أفضل».

وواصل: «لو أنا قولت كدا يبقى أنا بظلم عادل مصطفى، وهو من المدربين المميزين، وأكيد بيتكلم مع توروب في كل حاجة ولكن القرار النهائي مش بإيده».