مفاجأة في موقف كامويش من المشاركة مع الأهلي في المباريات القادمة

علق الإعلامي أحمد شوبير على استبعاد كامويش من قائمة الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: اعتقد أن كامويش سيظل خارج قائمة الأهلي ولا أريد الافصاح عن سبب رغبة توروب في الإبقاء على اللاعب.

وأوضح: كامويش لن يلعب خلال المباريات القادمة إلا في حال حدوث أزمة في خط الهجوم وقتها سيشارك اللاعب غير ذلك سيكون خارج القائمة.

موعد مباراة الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع القمة.