شوبير: سيراميكا لن يتهاون أمام الأهلي رغم الإصابات

علق الإعلامي أحمد شوبير، على المواجهة المرتقبة التي يحل فيها الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ضيفا على نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم "الثلاثاء"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري nile.

وقال «شوبير»، في برنامجه الصباحي عبر راديو «أون سبورت أف أم»: «سيراميكا بيعاني من إصابات كتير، ومفيش فريق مش عايز يكسب، وعنده غير الغائبين لعيبة كتير تقيلة، وعلي ماهر مدرب مش جبان، وكمان سيراميكا عايز يضمن على الأقل مركز تالت، عشان يضمن مشاركته أفريقيا، وهيموتوا نفسهم عشان يحاولوا يفوزوا على الأهلي، أو على الأقل ياخدوا نقطة من اللقاء».

وأضاف: «سيراميكا كان بدأ الموسم بأروع ما يكون، والكل كان متوقع إنه ينافس على اللقب، ولسه عنده أمل، واكتسب احترام الناس بعد الأداء اللي قدمه الموسم ده مع علي ماهر».