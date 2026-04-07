شوبير: محمد شريف قد يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمد شريف مهاجم الأهلي يمتلك فرص كبيرة للمشاركة مع الفريق بعد دخوله لقائمة مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : محمد شريف يتواجد حاليا في مباراة سيراميكا كليوباترا وعنده فرص للمشاركة وأرى أنه مثل ناصر منسي ونصحت الزمالك بعدم التفريط فيه لأنه لاعب يعرف طريق المرمى واليوم ناصر متألق ومتواجد مع المنتخب.

وأضاف : محمد شريف هداف وقدمه تعرف طريق المرمى وأشعر أن القصة مع اللاعب أنه يمتلك إمكانيات مميزة وقدرات كبيرة والمدرب طالب منه تقديم مستوى أفضل للمشاركة.

واوضح : محمد شريف قد يتواجد في تشكيل الأهلي أساسي بعد غياب أو مروان عثمان أو يمكن تواجد بن شرقي كمهاجم ولكن هذا احتمال ضعيف.