التعليم تبحث سبل إتاحة الفرصة لطلاب المدارس الفنية للحصول على شهادات معتمدة من ألمانيا

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من بنك التعمير الألماني (KfW) برئاسة الدكتور كريستوف شيفر مدير بنك التعمير الألماني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، والتوسع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد النماذج التعليمية الحديثة التي تعتمد على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتوفير تدريب عملي متطور للطلاب.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في التوسع في التعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى إتاحة الفرصة لطلاب التعليم الفني للحصول على شهادات معتمدة دوليًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم وفقًا للمعايير العالمية.

كما استعرض الوزير التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجال تطوير التعليم الفني، والذي أسفر عن إطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في عدد من التخصصات المختلفة، بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور كريستوف شيفر مدير بنك التعمير الألماني (KfW) عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا اهتمام البنك بدعم مشروعات تطوير التعليم الفني في مصر، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، وتوفير التجهيزات الحديثة، وبناء قدرات المعلمين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والتدريب الفني.

كما أكد مدير بنك التعمير الألماني اهتمام البنك بتعزيز أوجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير برامج التعليم والتدريب الفني، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير هذا القطاع، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، ودعم التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة للطلاب، كما تناول اللقاء سبل إتاحة الفرصة لطلاب التعليم الفني للحصول على شهادات معتمدة من الجانب الألماني، بما يعزز من فرصهم في سوق العمل ويؤهلهم وفقًا للمعايير الدولية في مجالات التعليم والتدريب الفني.

وحضر من الجانب الألماني، المهندس وليد عبد الرحيم، نائب مدير مكتب بنك التعمير الألماني (KfW)، وأدهم خطابي منسق أول الأنظمة المالية والتعليم والحوكمة ببنك التعمير الألماني.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والسفير صلاح الدين عبد الصادق مستشار الوزير، وإيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.