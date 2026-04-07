هل يتحرك الأهلي لبديل ديانج؟.. حقيقة مفاوضات النجم الواعد وسر اختفاء الجزار

تتزايد التساؤلات داخل الشارع الكروي حول تحركات النادي الأهلي في سوق الانتقالات خاصة فيما يتعلق بمركز لاعب الوسط الدفاعي في ظل توقيع المالي أليو ديانج لنادي فالنسيا الاسباني والانتقال اليه بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي إلى جانب علامات الاستفهام حول غياب عمرو الجزار منذ انضمامه في يناير الماضي دون الظهور بقميص الفريق.

أعادت الأنباء المتداولة حول اهتمام الأهلي بضم الموريتاني ماتا ماجاسا لاعب وسط زد فتح ملف البديل المحتمل لأليو ديانج أحد أهم أعمدة الفريق في السنوات الأخيرة.

لكن التصريحات الأخيرة لوكيل اللاعب حملت نبرة هادئة حيث نفى وجود أي مفاوضات رسمية مع الأهلي مؤكدًا أن عقد ماجاسا مستمر حتى صيف 2027 ولم تصله أي اتصالات مباشرة من القلعة الحمراء.

ورغم ذلك فإن الإشادة التي تلقاها اللاعب من بعض مسؤولي الأهلي إلى جانب متابعته الفنية تعكس وجود اهتمام حقيقي حتى وإن لم يرتقِ بعد إلى مرحلة التفاوض الرسمي.

ماجاسا.. مشروع لاعب متعدد الأدوار

يعد ماتا ماجاسا من أبرز لاعبي الوسط الصاعدين في الدوري المصري حيث يتميز بمرونة تكتيكية كبيرة تجعله قادرًا على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

ورغم أن مركزه الأساسي هو لاعب الارتكاز إلا أنه يجيد التقدم للأمام والمساهمة الهجومية بل واللعب على الأطراف وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة لأي فريق يبحث عن لاعب شامل في وسط الملعب.

أرقامه مع زد تعكس هذا التطور إذ شارك في 75 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 بينما قدم هذا الموسم مساهمات واضحة هجوميًا رغم طبيعته الدفاعية.

طموح أوروبي قد يعقد الصفقة

من العوامل التي قد تؤثر على أي تحرك محتمل من الأهلي هو طموح اللاعب نفسه الذي يسعى لخوض تجربة احتراف أوروبية خلال الفترة المقبلة.

كما سبق له تلقي اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي ما يعكس أنه بات تحت أنظار أكثر من جهة وهو ما قد يرفع من سقف المنافسة على ضمه حال تحرك الأهلي رسميًا.

عمرو الجزار.. لغز الغياب المستمر

على الجانب الآخر يظل ملف عمرو الجزار من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الأهلي بعد غيابه التام عن المباريات منذ انضمامه في يناير رغم التوقعات التي صاحبته كأحد التدعيمات الدفاعية المهمة.

وكشف وكيل اللاعب أن الجزار لا يعاني من أي إصابة حاليًا وأنه سليم بنسبة 100% ويشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

إصابات خفيفة وتزاحم.. لا أزمة فنية

بحسب التصريحات فإن بداية اللاعب مع الأهلي شهدت بعض التعقيدات حيث كان يعاني من آثار إصابة قديمة خضع بسببها لبرنامج تأهيلي قصير قبل أن يتعرض لإجهاد عضلي أبعده لفترة إضافية.

لكن العامل الأهم في غيابه يبدو مرتبطًا بالمنافسة القوية داخل الفريق حيث وجد الجهاز الفني بدائل جاهزة في نفس المركز خاصة مع مشاركة ياسين مرعي وهادي رياض وهو ما صعّب من مهمة دخوله التشكيل الأساسي.

هل ينتظر الجزار فرصته؟

رغم الغياب تؤكد المؤشرات أن اللاعب لا يزال ضمن حسابات الجهاز الفني خاصة في ظل إشادة مدربه بالتزامه في التدريبات.

ويرى المقربون من اللاعب أن ظهوره مسألة وقت في ظل ضغط المباريات المتوقع والذي قد يمنحه فرصة لإثبات نفسه خلال المرحلة المقبلة.