الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

هل يتحرك الأهلي لبديل ديانج؟.. حقيقة مفاوضات النجم الواعد وسر اختفاء الجزار

عمرو الجزار

تتزايد التساؤلات داخل الشارع الكروي حول تحركات النادي الأهلي في سوق الانتقالات خاصة فيما يتعلق بمركز لاعب الوسط الدفاعي في ظل توقيع المالي أليو ديانج لنادي فالنسيا الاسباني والانتقال اليه بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي إلى جانب علامات الاستفهام حول غياب عمرو الجزار منذ انضمامه في يناير الماضي دون الظهور بقميص الفريق.

أعادت الأنباء المتداولة حول اهتمام الأهلي بضم الموريتاني ماتا ماجاسا لاعب وسط زد فتح ملف البديل المحتمل لأليو ديانج أحد أهم أعمدة الفريق في السنوات الأخيرة.

لكن التصريحات الأخيرة لوكيل اللاعب حملت نبرة هادئة حيث نفى وجود أي مفاوضات رسمية مع الأهلي مؤكدًا أن عقد ماجاسا مستمر حتى صيف 2027 ولم تصله أي اتصالات مباشرة من القلعة الحمراء.

ورغم ذلك فإن الإشادة التي تلقاها اللاعب من بعض مسؤولي الأهلي إلى جانب متابعته الفنية تعكس وجود اهتمام حقيقي حتى وإن لم يرتقِ بعد إلى مرحلة التفاوض الرسمي.

ماجاسا.. مشروع لاعب متعدد الأدوار

يعد ماتا ماجاسا من أبرز لاعبي الوسط الصاعدين في الدوري المصري حيث يتميز بمرونة تكتيكية كبيرة تجعله قادرًا على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

ورغم أن مركزه الأساسي هو لاعب الارتكاز إلا أنه يجيد التقدم للأمام والمساهمة الهجومية بل واللعب على الأطراف وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة لأي فريق يبحث عن لاعب شامل في وسط الملعب.

أرقامه مع زد تعكس هذا التطور إذ شارك في 75 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 بينما قدم هذا الموسم مساهمات واضحة هجوميًا رغم طبيعته الدفاعية.

طموح أوروبي قد يعقد الصفقة

من العوامل التي قد تؤثر على أي تحرك محتمل من الأهلي هو طموح اللاعب نفسه الذي يسعى لخوض تجربة احتراف أوروبية خلال الفترة المقبلة.

كما سبق له تلقي اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي ما يعكس أنه بات تحت أنظار أكثر من جهة وهو ما قد يرفع من سقف المنافسة على ضمه حال تحرك الأهلي رسميًا.

عمرو الجزار.. لغز الغياب المستمر

على الجانب الآخر يظل ملف عمرو الجزار من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الأهلي بعد غيابه التام عن المباريات منذ انضمامه في يناير رغم التوقعات التي صاحبته كأحد التدعيمات الدفاعية المهمة.

وكشف وكيل اللاعب أن الجزار لا يعاني من أي إصابة حاليًا وأنه سليم بنسبة 100% ويشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

إصابات خفيفة وتزاحم.. لا أزمة فنية

بحسب التصريحات فإن بداية اللاعب مع الأهلي شهدت بعض التعقيدات حيث كان يعاني من آثار إصابة قديمة خضع بسببها لبرنامج تأهيلي قصير قبل أن يتعرض لإجهاد عضلي أبعده لفترة إضافية.

لكن العامل الأهم في غيابه يبدو مرتبطًا بالمنافسة القوية داخل الفريق حيث وجد الجهاز الفني بدائل جاهزة في نفس المركز خاصة مع مشاركة ياسين مرعي وهادي رياض وهو ما صعّب من مهمة دخوله التشكيل الأساسي.

هل ينتظر الجزار فرصته؟

رغم الغياب تؤكد المؤشرات أن اللاعب لا يزال ضمن حسابات الجهاز الفني خاصة في ظل إشادة مدربه بالتزامه في التدريبات.

ويرى المقربون من اللاعب أن ظهوره مسألة وقت في ظل ضغط المباريات المتوقع والذي قد يمنحه فرصة لإثبات نفسه خلال المرحلة المقبلة.

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

أرشيفية

طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت

الشيخ عويضة عثمان

حكم إيداع الوالدين في دار المسنين بسبب أو بدون .. أمين الإفتاء يوضح

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة مريم ابنة عمران: أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين

أيقونة العفة.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة مريم

الصلاة

إذا سرحت في الصلاة هل أعيدها؟ الإفتاء تجيب

بالصور

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

قبل شم النسيم.. طريقة تخليل السردين

طريقة تخليل السردين
طريقة تخليل السردين
طريقة تخليل السردين

ليه الطلاق بقى أسرع قرار؟.. أرقام صادمة تكشف الحقيقة وتحليل نفسي للظاهرة

أرقام صادمة عن الطلاق في مصر
أرقام صادمة عن الطلاق في مصر
أرقام صادمة عن الطلاق في مصر

أورمان الشرقية.. توزيع ملابس جديدة على 150 طفل يتيم

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد