حزين لعدم مشاركته .. وكيل عمرو الجزار يحسم الجدل: اللاعب جاهز 100% ولا يعاني من إصابة



كشف أحمد السيد، وكيل اللاعب عمرو الجزار، نجم النادي الأهلي، أن اللاعب يتمتع بجاهزية بدنية كاملة بنسبة 100%، نافيًا ما تردد حول استمرار معاناته من الإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الجزار تعافى تمامًا وأصبح قادرًا على المشاركة في المباريات دون أي معوقات.

تفاصيل الإصابة وبرنامج التأهيل

أوضح وكيل اللاعب أن الجزار تعرض في وقت سابق لإصابة بشد في العضلة الخلفية، خضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي استمر لمدة أسبوع فقط. وبعد انتهاء البرنامج، عاد اللاعب بشكل طبيعي إلى التدريبات الجماعية، وأصبح جاهزًا فنيًا وبدنيًا، إلا أنه لم يحصل على فرصة المشاركة في المباريات الأخيرة.

غياب رغم الجاهزية الفنية

أشار أحمد السيد إلى أن استبعاد الجزار من قائمة المباريات لا يرتبط بأي إصابة، بل يعود إلى اختيارات فنية من جانب الجهاز الفني. وأضاف أن هناك عدم دقة في تداول المعلومات المتعلقة بحالة اللاعب، خاصة أن البعض يربط غيابه بالإصابة، وهو أمر غير صحيح تمامًا.

تأثير الغياب على الانضمام للمنتخب

أكد وكيل اللاعب أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كان يرغب في ضم عمرو الجزار إلى المعسكر الحالي، إلا أنه اشترط مشاركة اللاعب مع ناديه بشكل منتظم. وبسبب غيابه عن المباريات مع الأهلي، لم يتمكن من الانضمام للمنتخب خلال الفترة الحالية.

حالة نفسية وتركيز على العودة

اختتم وكيل اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن الجزار يشعر بحزن بسبب عدم مشاركته، خاصة مع رغبته القوية في تمثيل المنتخب الوطني. ورغم ذلك، يواصل اللاعب التركيز في التدريبات، ويسعى بقوة لإقناع الجهاز الفني والحصول على فرصة المشاركة الأساسية مع الأهلي خلال الفترة المقبلة