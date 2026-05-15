الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ابنة محمد حماقي تخطف الأنظار في الترويج لألبومه الجديد

أوركيد سامي

يستعد الفنان محمد حماقي لطرح ألبومه الغنائي الجديد “سمعوني”، خلال الفترة المقبلة، وسط حالة كبيرة من الحماس والترقب بين جمهوره، خاصة بعدما اختار طريقة مختلفة ومؤثرة للكشف عن الألبوم، من خلال ظهور ابنته في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر حماقي في الفيديو برفقة ابنته، في لفتة عائلية نالت إعجاب متابعيه، بينما اكتفى بتعليق قصير كتب فيه: “قريبًا”، ليزيد من فضول الجمهور حول تفاصيل الألبوم المنتظر، الذي يعوّل عليه بقوة ضمن المنافسة الغنائية لموسم صيف 2026.

ويضم ألبوم “سمعوني” 10 أغنيات متنوعة، يقدّم خلالها حماقي مزيجًا من الأغاني الرومانسية والدرامية إلى جانب الإيقاعات الصيفية السريعة، في محاولة لتقديم تجربة موسيقية مختلفة تناسب جميع الأذواق.

ويتعاون حماقي في الألبوم مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي، من بينهم الشاعر تامر حسين، وأمير طعيمة، وعزيز الشافعي، والملحن محمد يحيى، ونادر حمدي، والموزع توما، بالإضافة إلى عدد من الأعمال التي تحمل بصمة الموسيقار الراحل محمد رحيم.

ومن أبرز المفاجآت التي يحملها الألبوم، ديو غنائي مرتقب يجمع بين محمد حماقي وشيرين عبد الوهاب، في تعاون غنائي رومانسي يتوقع أن يحقق صدى واسعًا فور طرحه، خاصة أنه يجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ومن المتوقع أن يشهد الألبوم تنوعًا واضحًا في الأفكار الموسيقية والتوزيعات الحديثة، حيث يواصل حماقي رهانه على التجديد وتقديم أعمال تجمع بين الطابع الرومانسي الذي اشتهر به والإيقاعات العصرية التي تواكب تطورات سوق الموسيقى الحالي، ما يجعل “سمعوني” واحدًا من أكثر الألبومات المنتظرة خلال الفترة الحالية.

