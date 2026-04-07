إصابة شرطيين ومقتل أحد المهاجمين في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول

قال مهران عيسى، مراسل “القاهرة الإخبارية” أن 3 مهاجمين نفذوا هجومًا قرب القنصلية الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة عنصرين من الشرطة بإصابات طفيفة، فيما قُتل أحد المنفذين وأصيب الآخران وتم نقلهما للعلاج وبدء التحقيق معهما.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن السلطات القضائية التركية كلفت 3 مدعين عامين بالتحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على محيط القنصلية منذ نحو عامين حالت دون وصول المهاجمين إلى المبنى المستهدف.

وأضاف أن وزير الداخلية التركي كشف عن خلفيات أولية للمنفذين، تتضمن توجهات متشددة لأحدهم وسجلًا جنائيًا للآخرين، مؤكدًا استمرار التحقيقات لتحديد ما إذا كان الهجوم منظمًا أو تصرفًا فرديًا، في ظل استمرار إغلاق محيط الموقع وانتشار أمني محدود.