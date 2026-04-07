وزير العدل التركي: فتح تحقيق فوري في إطلاق النار بمحيط القنصلية الإسرائيلية

أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك اليوم / الثلاثاء / فتح تحقيق في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وأوضح جورليك أن مكتب النائب العام أطلق تحقيقا في الحادث وأن المحققين وصلوا بشكل فوري لموقع الحادث وبدأوا فحص الأدلة، مؤكدا أن الجهود جارية لتوضيح ظروف الحادث بشكل كامل.

ونقلت قناة "إيه نيوز" التركية غن الوزير قوله "إن التحقيقات تجرى بدقة وبطريقة متعددة الأوجه بالتعاون بين وحدات إنفاذ القانون المختلفة".

وذكرت الشبكة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار استهدف بالأساس قوات الشرطة التركية الموجودة في المنطقة التي تضم القنصلية المغلقة في الوقت الحالي.

وأفادت تقارير واردة من تركيا بنجاح الشرطة في تحييد ثلاثة مشتبهين في حادث إطلاق النار، وأن شرطيين اثنين أصيبا في الحادث.