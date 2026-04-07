قتلى ومصابون في حادث إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول

قال مهران عيسى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من إسطنبول، إن المعلومات الأولية الواردة من وسائل الإعلام تشير إلى وقوع قتلى ومصابين إثر اشتباك مسلح في محيط القنصلية الإسرائيلية بمنطقة ليفنت في إسطنبول، موضحًا أن الاشتباك اندلع بين مسلحين وعناصر الأمن المكلفة بحماية الموقع.

وأضاف مهران عيسى، خلال رسالة على الهواء، أن الجهات التركية المختصة بدأت تحقيقاتها فور وقوع الحادث، في ظل انتشار مكثف لعناصر الشرطة ومكافحة الإرهاب وإغلاق المنطقة، مع وصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين، مؤكدًا أن طبيعة الضحايا ما زالت غير واضحة حتى الآن، سواء كانوا من المهاجمين أو من عناصر الأمن.

وأشار إلى أن بعض التحليلات الإعلامية تربط الحادث بالتوترات الإقليمية، إلا أن هذه التقديرات تبقى غير مؤكدة لحين صدور نتائج التحقيقات الرسمية، والتي ستكشف هوية المنفذين ودوافعهم، في ظل إجراءات أمنية مشددة كانت مفروضة بالفعل على المنطقة.