قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الحياة بعد سهام يشارك في مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي

فيلم الحياة بعد سهام
فيلم الحياة بعد سهام
محمد نبيل

يشارك الفيلم الوثائقي “الحياة بعد سهام” ضمن فعاليات الدروة 45 من مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي في دورته الـ45، وهو عن حكاية إنسانية مؤثرة تدور حول نمر، صانع أفلام في الأربعين من عمره، يعود بعد وفاة والدته لتنفيذ وعد قطعه لها بصناعة فيلم جديد يجمعهما، في رحلة بصرية ووجدانية تطرح سؤالاً عميقاً: هل تستطيع السينما أن تعيد الموتى إلى الحياة؟
 

ويمتد العمل عبر أكثر من عقد زمني، ليواكب التحولات التي مرّ بها نمر، ليس فقط كمخرج وفنان، بل كإنسان يحاول التعايش مع الفقد واستيعاب معنى الغياب. ومن خلال لغة وثائقية شديدة الخصوصية، يرصد الفيلم تطور أدواته السينمائية ومحاولاته المتعددة لاستخدام الصورة كوسيلة لمقاومة النسيان، وإحياء ذكرى والدته داخل إطار فني نابض بالمشاعر.
 

ولا يكتفي الفيلم بتوثيق الحداد الشخصي، بل ينفتح على تاريخ عائلي معقّد تشارك فيه الأسرة، وفي مقدمتها والده، لتتكشف طبقات أعمق من الذاكرة والهوية. وخلال هذا المسار، يقود السعي السينمائي نمر إلى مواجهة صدمات نفسية مكبوتة منذ الطفولة، فاقمها الشعور بالانفصال وتجربة المنفى التي تركت أثرها العميق في تكوينه النفسي والإنساني.
 

ويستكشف الفيلم قوة السينما بوصفها أداة للسيطرة على الزمن ومقاومة الفناء، إذ تمنح بطلها وهماً جميلاً بإمكانية استعادة أرواح الأحبة الذين رحلوا، أو على الأقل الاحتفاظ بأثرهم الإنساني قبل أن يبتلعهم النسيان.
 

ومع اقتراب احتمال فقدان والده أيضاً، يواجه نمر إدراكاً مؤلماً بأنه أصبح الحلقة الأخيرة في إرث عائلته، ليصل الفيلم إلى تأمل أكثر عمقاً في معنى الصورة والذاكرة، مؤكداً أن السينما ليست مجرد وسيلة للحفظ، بل لغة للحب واحتفاء هشّ بجمال الحياة رغم الفقد.

ولد نمر عبد المسيح في عام 1974، وبعد أن أمضى أيام طفولته الأولى في مصر، عاد إلى فرنسا ويستمر في الحياة هناك. درس الإخراج السينمائي في كلية لافيميس وأخرج فيلمين روائيين قصيرين قبل أن يقرر استكشاف أسئلة أكثر حميمية عبر فيلمه الوثائقي "أنت، وجيه" والذي استكشف خلاله علاقته بوالده وهو سجين سياسي سابق في حقبة حكم جمال عبد الناصر لمصر. 
أما أول أفلامه الطويلة "أنا والأقباط والعذراء" فهو يتناول علاقته بوطنه، مصر، وأسرته القبطية بصورة جديدة، وقد عرض الفيلم في مهرجانات سينمائية عدة منها كان وبرلين.

