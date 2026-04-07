زيادة ملحوظة في المواد الإيوائية لأهالي غزة

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، إن الجسر الإنساني المصري لإغاثة قطاع غزة لا يزال مستمرًا، حيث تتجه شحنات المساعدات يوميًا إلى معبر كرم أبو سالم، وتخضع للإجراءات من جانب سلطات الاحتلال قبل دخولها، بما يسهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن القوافل الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في المواد الإيوائية، خاصة الخيام، في ظل تفاقم أزمة النزوح داخل القطاع، إلى جانب استمرار دخول الوقود اللازم لتشغيل المنشآت الحيوية، وعلى رأسها المستشفيات ومحطات تحلية المياه.

وأشار إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي لم يستقبل معبر رفح من الجانب المصري أي مصابين أو مرضى فلسطينيين، نتيجة تعطّل الإجراءات من جانب سلطات الاحتلال، رغم جاهزية الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف داخل المعبر لاستقبال الحالات.