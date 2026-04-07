مدرب الأهلي يقترب.. المصري يفاضل بين عدة مدربين لخلافة الكوكي

تلقي مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي العديد من السير الذاتية لإختيار مدير فني جديد يتولى المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.

وجاء أبرز المرشحين لقيادة المصري البورسعيدي عماد النحاس المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

كانت إدارة النادي المصري وافقت علي الاعتذار الذي تقدم به التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول، عن عدم الاستمرار في مهام منصبه، ليرحل رسميا عن قلعة بورسعيد رفقة جهازه المعاون بالكامل.

وأعلن النادي المصري في بيان رسمي، أن قبول اعتذار الكوكي جاء في أعقاب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام نادي الزمالك بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، وهي النتيجة التي وضعت حدا لمسيرة المدرب التونسي مع نسور بورسعيد.

وكان نبيل الكوكي قد تولى القيادة الفنية للفريق في شهر يوليو من العام الماضي، حيث قاد المصري في 37 مباراة رسمية بجميع المسابقات؛ نجح خلالها في تحقيق الفوز بـ 16 لقاءً، وتعادل في 13، بينما تلقى الفريق تحت قيادته 8 هزائم.