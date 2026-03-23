المصري البورسعيدي يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة الجونة

يبدأ فريق المصري البورسعيدي مساء اليوم الأثنين تدريباته استعدادًا لمباراته بذهاب دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة.

ويلعب فريق المصري البورسعيدي ضد الجونة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد السويس الجديد.

ووصلت بعثة فريق المصري البورسعيدي إلى مطار القاهرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأثنين قادمة من الجزائر العاصمة بعد نهاية مشوار الفريق في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في إياب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية.

وودع فريق المصري البورسعيدي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بعد اتباع قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

كان فريق المصري البورسعيدي تعادل بهدف لكل منهما في ذهاب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية في القاهرة.