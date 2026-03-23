المصري البورسعيدي يصل القاهرة قادما من الجزائر بعد وداع الكونفيدرالية

وصلت بعثة فريق المصري البورسعيدي إلى مطار القاهرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأثنين قادمة من الجزائر العاصمة بعد نهاية مشوار الفريق في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري سلبيا في إياب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية.

وودع فريق المصري البورسعيدي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بعد اتباع قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار.

كان فريق المصري البورسعيدي تعادل بهدف لكل منهما في ذهاب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية في القاهرة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي القادمة

ويواجه فريق المصري البورسعيدي منافسه الجونة في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس المقبل.