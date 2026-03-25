ثقافة واحترافية واحترام.. المستكاوي يعلق على رحيل محمد صلاح عن ليفربول

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على رحيل محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: “‏رحيل محمد صلاح عن ليفربول لم يعد خبرا وكلام ولكن إعلان ليفربول وكلمات صلاح هما الدرس وهما العقلية الاحترافية وهما الاحترام ، وهما الثقافة .. ثقافة إعلام ليفربول وثقافة محمد صلاح . انه الفهم النظيف الجميل للعلاقة بين لاعب وبين ناديه . نقطة وكفاية كده”٠

وأسدل النجم المصري محمد صلاح الستار على مسيرته مع نادي ليفربول، بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران ملعب “أنفيلد”، وذلك عقب إعلانه الرحيل رسميًا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويُعد صلاح أحد أبرز لاعبي ليفربول عبر تاريخه، بعدما نجح منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من روما الإيطالي عام 2017، في تحقيق العديد من الإنجازات وصناعة أرقام قياسية خالدة في تاريخ النادي.

بطولات محمد صلاح مع ليفربول

حقق صلاح مع ليفربول عددًا من الألقاب الكبرى، أبرزها:

الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019–2020، والذي أنهى صيام الفريق عن اللقب لمدة 30 عامًا.

دوري أبطال أوروبا 2018–2019، وسجل خلاله هدفًا في المباراة النهائية أمام توتنهام.

كأس العالم للأندية 2019.

كأس السوبر الأوروبي 2019.

كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021–2022.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كاراباو” (مرتين).

الدرع الخيرية 2022.