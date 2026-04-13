بمناسبة شم النسيم .. فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بحديقة فريال بأسوان |شاهد

فى ضوء حرصه على إدخال البهجة ورسم ملامح الفرحة على وجوه المواطنين والزائرين ، أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالتعاون المثمر والبناء من جانب وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة جيهان زكى ، وأيضاً للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وحرصها على تنظيم باقة متميزة من الفقرات الفنية والإستعراضية لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، داخل الحدائق العامة والمتنزهات ، ومن بينها حديقة فريال التاريخية ، بالتزامن مع إحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم .

وقدم المحافظ التهنئة لأهالى المحافظة بهذه المناسبة التى تعكس عمق الروابط الإجتماعية بين أبناء الوطن ، وتمثل فرصة طيبة لنشر أجواء البهجة وتعزيز قيم المحبة والتسامح بين الجميع ، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات .

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن هذه الفعاليات تأتى ضمن خطة متكاملة تستهدف توفير أجواء كرنفالية مبهجة تليق بأهالى المحافظة والأفواج السياحية ، وتعكس الوجه الحضارى والجمالى لأسوان كأحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية .

وأشار عمرو لاشين إلى أن احتفالات شم النسيم تعتبر مناسبة وطنية يشارك فيها كافة فئات وأطياف المجتمع الأسوانى ، وتشهد إقبالاً كثيفاً على الحدائق والمتنزهات فى تقليد راسخ يعكس روح البهجة والتلاحم بين المواطنين حيث تم تقديم الفقرات الفنية لفنانى فرقة أسوان للفنون الشعبية حمادة حربى ، وأكرامى أبا زيد ، فضلاً عن مسرح العرائس ، وسط تفاعل كبير من الحاضرين ، مؤكداً على أنه تم رفع درجة الإستعداد بكافة المرافق والخدمات لتقديم تجربة إحتفالية آمنة ومتكاملة .

وأوضح المحافظ أن تنظيم فعاليات فنية وثقافية متنوعة لإحياء أجواء شم النسيم داخل الحدائق والمتنزهات، وتعزيز الجذب السياحى من خلال تقديم عروض فلكلورية تعكس التراث الأسوانى الأصيل، موضحاً بأن تكامل الجهود بين أجهزة المحافظة ووزارة الثقافة لخدمة المواطنين والزائرين، وتوفير بيئة إحتفالية منظمة تليق بالمظهر الحضارى لعروس المشاتى .