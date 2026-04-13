فى أسوان .. رفع 283 حالة إشغال متنوعة وغلق وتشميع 19 محلًا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودها المكثفة لإزالة ورفع الإشغالات ، تنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية داخل الأسواق والشوارع والميادين المختلفة ، وذلك بهدف إعادة الإنضباط وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى لزهرة الجنوب.

وأسفرت جهود الحملات المكبرة التى تم تنفيذها بنطاق حى شرق المدينة عن رفع 283 حالة إشغال متنوعة شملت تعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة ، بالإضافة إلى غلق وتشميع 19 محل تدار بواسطة جنسيات غير مصرية وذلك بسبب إرتكاب مخالفات وسلوكيات سلبية تتنافى مع القيم المجتمعية والعادات الإيجابية.

وشهدت حملة رفع الإشغالات مشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وبالتعاون مع محمد ممدوح معاون المحافظ ، ونواب رئيس المدينة محمد ربيع ، وأحمد عبد الراضى ، إلى جانب رؤساء الأحياء ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

حملات مكثفة

وتؤكد محافظة أسوان إستمرار حملاتها اليومية بكافة المراكز والمدن ، وعدم التهاون مع أى مخالفات أو تعديات على حرم الطريق بما يضمن تحقيق الإنضباط العام وتهيئة بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والزائرين.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن القانون سيطبق بكل حزم على المخالفين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أى تجاوزات وذلك فى إطار خطة متكاملة للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد عمرو لاشين على ضرورة مواصلة الحملات بشكل يومى ومكثف ، مع تكثيف التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء ، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

ووجه محافظ أسوان التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ، وتكثيف الحملات المفاجئة، والتعامل الفورى مع أى مخالفات ، مع رفع درجة الإستعداد القصوى خلال الفترة الحالية ، خاصة فى ظل زيادة الحركة داخل الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أهمية الحفاظ على الشكل الحضارى لأسوان بإعتبارها واجهة سياحية متميزة ، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين ، والتصدى بكل حزم لأى مظاهر عشوائية أو سلوكيات سلبية.