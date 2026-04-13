له دين في رقبتي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة مؤثرة لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية

وجة الإعلامي إبراهيم فايق رسالة مؤثرة للناقد الرياضي حسن المستكاوي بعد تعرضه لوعكه صحيه مفاجأة.

و كتب ابراهيم فايق عبر فيسبوك: ‏استاذي وأبويا وحبيبي حسن المستكاوي في وعكة صحية شديدة ان شاء الله يقوم منها بألف سلامة.. رجاء رجاء ادعوا له من قلوبكم.. الراجل ده عظيم وله دين في رقبتي كله فضل وإحسان.. لو ليا رجاء عندكم كثفوا الدعاء له في كل وقت وصلاة.

و كان قد علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على رحيل محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: “‏رحيل محمد صلاح عن ليفربول لم يعد خبرا وكلام ولكن إعلان ليفربول وكلمات صلاح هما الدرس وهما العقلية الاحترافية وهما الاحترام ، وهما الثقافة .. ثقافة إعلام ليفربول وثقافة محمد صلاح . انه الفهم النظيف الجميل للعلاقة بين لاعب وبين ناديه . نقطة وكفاية كده”٠