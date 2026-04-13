الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدا عن الأضرار

أسماء عبد الحفيظ

مع احتفالات شم النسيم، يقبل الكثيرون على تناول الفسيخ والرنجة باعتبارهما من الأكلات التقليدية الأساسية، لكن الأطباء يحذرون دائمًا من طريقة التحضير والتناول الخاطئة التي قد تؤدي إلى الإصابة بـ التسمم الغذائي.

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة 

ولأن الكثيرين يبحثون عن طريقة بسيطة وآمنة، نقدم لكِ خطوات سهلة تضمن لكِ الاستمتاع بهذه الأكلات مع تقليل المخاطر قدر الإمكان، للشيف مصطفى العمدة.

أولًا: طريقة خلي الفسيخ بشكل آمن

يمكن تقليل مخاطر الفسيخ من خلال خطوات بسيطة قبل تناوله:

  • الخطوات:
  • غسل السمك جيدًا بالماء الجاري
  • تقطيعه إلى قطع مناسبة
  • نقعه في ماء مضاف إليه خل وعصير ليمون لمدة 15–20 دقيقة
  • تصفيته جيدًا قبل التقديم

هذه الخطوات تساعد على تقليل البكتيريا وتحسين الطعم.

ثانيًا: طريقة تناول الرنجة بشكل صحي

يُفضل التعامل مع الرنجة بطريقة تقلل من أي مخاطر صحية:

الخطوات

  • تسخين الرنجة على النار أو في الفرن قليلًا
  • إزالة الجلد والشوك والرأس
  • إضافة عصير ليمون وخل وبصل أخضر قبل الأكل


ثالثًا: أطعمة تساعد على تقليل الضرر

تناول الفسيخ والرنجة يجب أن يكون مع مكونات طبيعية مثل:

  • البصل الأخضر
  • الخس
  • الليمون

هذه الأطعمة تساعد على:

  • تحسين الهضم
  • تقليل تأثير الأملاح
  • دعم الجسم ضد البكتيريا


رابعًا: أخطاء يجب تجنبها

  • تناول الفسيخ بدون نقع أو تنظيف
  • تناول الرنجة دون تسخين
  • شراء الأسماك من مصادر غير موثوقة
  • الإفراط في الكمية


خامسًا: من يجب أن يتجنب هذه الأطعمة؟

يحذر الأطباء بعض الفئات من الإكثار منها أو تناولها:

  • مرضى ارتفاع ضغط الدم
  • مرضى القلب
  • الحوامل
  • الأطفال
  • كبار السن


متى يكون الأمر خطيرًا؟

إذا ظهرت أعراض مثل:

  • قيء مستمر
  • دوخة شديدة
  • ضعف في العضلات
  • صعوبة في التنفس

فيجب التوجه فورًا إلى الطبيب، لأنها قد تكون علامات التسمم الغذائي.

