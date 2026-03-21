الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فى عيد الفطر 2026 .. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـ ATM

الحد الأقصى للسحب اليومي
الحد الأقصى للسحب اليومي
يتساءل عدد كبير من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر، عن الحد الأقصى للسحب اليومى من الـ ATM تحديدا، بسبب احتياج البعض للمال في العيد، وإغلاق البنوك في مختلف المحافظات بسبب اجازة عيد الفطر المبارك، الى جانب معرفة رسوم اسحب النقدي اثناء عدم توافر ATM لنفس البنك الذي به الحساب الخاص بالشخص.

ما هي رسوم السحب النقدي؟

رسوم السحب النقدي، هى مبالغ تفرضها البنوك على خدمة الصرف من ماكينات الـ ATM الخاصة بها، إذ يتم تحصيل رسوم السحب النقدي حال استخدام «فيزا بنك»، عبر ماكينة صراف آلى تابع لبنك آخر غير البنك الصادرة عنه الفيزا المستخدمة. 

بينما حال استخدام الفيزا الخاصة بنفس البنك التابعة له الـATM، لا يتم خصم رسوم سحب.

ما هى قيمة الحد الأقصى للسحب اليومى من ATM

بحسب آخر بيان من البنك المركزى، فإن قيمة الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلى لـATM هى 30 ألف جنيه مصرى.

ما هى قيمة حد السحب اليومى فى البنوك؟

تصل قيمة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه.

ما هى قيمة رسوم السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى (ATM)؟

يحصل كل بنك من البنوك على رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى لغير عملاء البنك كالتالى:

ـ تكلفة رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بـ بنك مصرف أبوظبى الإسلامى 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربى 3 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى بنك كريدى أجريكول 6 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب النقدى من ماكينات ATM بنك أبوظبى الأول 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب النقدى من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى البنك التجارى الدولى 7 جنيهات.

ـ تكلفة السحب من ماكينات ATM بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات.

ـ تكلفة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلى بنك مصر 5 جنيهات.

ـ تكلفة السحب النقدى من ماكينات ATM البنك الأهلى المصرى 5 جنيهات.

