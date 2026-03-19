الدولار يحافظ على استقراره تزامناً مع بداية الأجازة الرسمية للبنوك

شهدت أسعار الدولار استقراراً مع بداية التعاملات اليوم الخميس والذي يوافق ١٩ مارس ٢٠٢٦ وهو أول أيام الأجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

ووفقاً لآخر تحديث تم على المواقع الرسمية للبنوك فقد جاء سعر الدولار اليوم كالتالي:

سجل في البنك المركزي المصري اليوم 52.29 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 52.29 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر استقر سعر الدولار عند 52.29 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة إلى 52.29 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل نحو 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع