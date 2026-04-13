دوري أبطال أوروبا : باركولا بقائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول
تأجيل عيدها السنوي .. قرارات جديدة في جامعة كفر الشيخ لترشيد الاستهلاك
ترامب بعد بدء حصار مضيق هرمز : تدمير أي سفينة إيرانية تقترب
وزير الحرب الأمريكي : ترامب امتنع عن ضرب منشآت الطاقة الإيرانية بدافع الرحمة
الصحفيين تطالب بـ حذف مادة النوع الاجتماعي من ميثاق الشرف
لجنة الحكام تحسم جدل ركلة جزاء المصري ضد بيراميدز
طبول الحرب تقرع من جديد.. بدء الحصار البحري الأمريكي لمضيق هرمز
وكالة التجارة البحرية البريطانية تصدر توجيهات جديدة قبل بدء الحصار على مضيق هرمز
قرار عاجل في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري
رئيس وزراء باكستان : جهود مكثفة لحل النزاع الأمريكي الإيراني
رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص
لو الفيزا اتسحبت.. خطوات استعادة البطاقة من ماكينة ATM
رئيس التحرير
طه جبريل
رندا مصطفى: توجيهات الرئيس السيسي بسرعة تقديم قوانين الأسرة تعكس الحرص على حماية المجتمع

النائبة رندا مصطفى
أشادت النائبة رندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التحرك السريع يعكس المتابعة الدقيقة لكافة القضايا المجتمعية، والحرص المستمر على حماية المواطنين، خاصة النساء والأطفال.

وأوضحت راندا مصطفى أن ظاهرة العنف الأسري شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى ضرورة التعمق في دراسة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، لافتة إلى أن العنف لم يعد مقتصرًا على النساء فقط، بل امتد ليشمل الرجال أيضًا.

وأكدت أهمية إعادة النظر في عدد من الجوانب التشريعية، من بينها تنظيم إجراءات الزواج والطلاق بشكل أكثر دقة، وضمان توثيق الطلاق رسميًا بما يحفظ حقوق المرأة، إلى جانب وضع أطر قانونية أكثر وضوحًا لتنظيم حقوق الأطفال وقضايا الحضانة، فضلًا عن تعزيز آليات التعامل مع النزاعات الأسرية.

وأضافت أن هناك نحو 220 مركزًا لدعم المرأة المعنفة داخل الجامعات، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة للتوسع في هذه المراكز على مستوى جميع المحافظات، مع منحها الصلاحيات الكاملة التي تمكنها من استرداد حقوق المرأة بشكل فعال.

وأشارت إلى أن الدراما الرمضانية ساهمت في تسليط الضوء على مشكلات الأحوال الشخصية، موضحة أن التعديلات المرتقبة على قوانين الأسرة ستركز بشكل كبير على قضايا الرؤية والحضانة والنفقة.
وثمّنت مصطفى قرار وزير العدل بحرمان الزوج المتهرب من سداد النفقة من بعض حقوقه الحكومية لحين الوفاء بالتزاماته، معتبرة أنه خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن اللجنة تعتزم عقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة متخصصين من مختلف المجالات، للوقوف على أسباب انتشار العنف الأسري ووضع حلول فعالة للحد منه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

ترشيحاتنا

شم النسيم

احتفالات شم النسيم تتواصل بحديقة الأزهر.. تفاصيل

صورة أرشيفية

مصر تسخّر كل إمكانياتها الصحية لعلاج أطفال غزة

صورة أرشيفية

احتفالات شم النسيم تتواصل بحديقة الأزهر

بالصور

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدا عن الأضرار

أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار
أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار
أسهل طريقة لخلي الفسيخ والرنجة وتناولهم بشكل صحيح بعيدًا عن الأضرار

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟
هل الرنجة مضرة لمرضى السكري؟

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود
أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل بسرعة وبدون مجهود

أندرس دانييلسن لي من مهرجان إسطنبول: التمثيل بحثًا في هشاشة الإنسان

أندرس دانييلسن لي
أندرس دانييلسن لي
أندرس دانييلسن لي

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد