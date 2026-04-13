انفوجراف| الحرب الأمريكية الإيرانية.. هدنة بلا سلام

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.

وأوضح الانفوحراف أنه رغم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية،لا تزال المنطقة تعيش على وقع توتر مستمر، مع غياب اتفاق نهائي وتصاعد الهجمات غير المباشرة.

وأشار إلى أن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية كشف عن أن الهدنة الحالية لا تعني نهاية الصراع، بل قد تمثل مرحلة لإعادة التموضع وإعادة التسلح، في ظل انقسام دولي وتباين إقليمي واضح. ومع استمرار التوتر في الخليج وتهديد الملاحة في مضيق هرمز، تبقى احتمالات التصعيد قائمة في أي لحظة.

