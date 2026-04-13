تأجيل عيدها السنوي .. قرارات جديدة في جامعة كفر الشيخ لترشيد الاستهلاك

أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ترشيد استهلاك الموارد، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين دعم العملية التعليمية والبحثية والأنشطة الطلابية من جهة، والحفاظ على موارد الجامعة من جهة أخرى، بما يضمن استدامتها واستثمارها بالشكل الأمثل.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة قررت تأجيل الاحتفاليات ذات الطابع الرسمي مثل عيد تأسيس الجامعة وعيد العلم وأية فعاليات ذات طابع إحتفالى، مع الاستمرار في تنفيذ الفعاليات العلمية والأنشطة الطلابية المخطط لها مسبقًا، والتي لا تمثل أعباء مالية على الجامعة.

وأشار الدكتور يحيى عيد، إلى أن هذا التأجيل هو إجراء تنظيمي مؤقت، لا ينتقص من أهمية هذه المناسبات، على أن يتم تنظيمها لاحقًا في توقيت يحقق أكبر استفادة ممكنة.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أشمل لترشيد استخدام الموارد الحيوية مثل الكهرباء والمياه والوقود، إلى جانب دعم مبادرات نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد، وفي مقدمتها حملة «وفرها تنورها».

كما أطلقت الجامعة مسابقة «ابدأ بنفسك» لتحفيز جميع منتسبيها على تبني ممارسات مسؤولة تسهم في الحفاظ على الموارد (كهرباء – مياه – طاقة – غذاء) وتعزيز الوعي المجتمعي.