الفنون الشعبية أبرز مظاهر احتفالات شم النسيم بمراكز شباب كفر الشيخ | صور

وسط إقبال كثيف على مراكز شباب محافظة الشيخ، من المواطنين والمترددين على 270 مركز شباب ونادى رياضى من أبناء المحافظة تحت رعاية الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ.

‏قال المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، ان إطلاق المبادرات الترفيهية التي تجمع بين الفنون والتراث والرياضة، ليست مجرد احتفال، بل هي رسالة حب من الدولة لأبنائها، ونؤمن أن الفرحة حق لكل مواطن، ونعمل جاهدين على أن تصل السعادة لكل بيت في قرى ومدن المحافظة، لتعزيز روح الانتماء والبهجة لدى أجيالنا القادمة.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه يتم تقديم البرامج الترفيهية المتميزة وألعاب الأطفال من خلال مراكز الشباب، فى القرى والمدن وتوافر الألعاب الإلكترونية والترفيهية للأطفال فى حدائق الطفل بالمراكز، واستقبال المواطنين لقضاء أوقاتهم فى السباحة وممارسة الرياضة بكافة الملاعب والأندية الرياضية.