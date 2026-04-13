احتفالات كرنفالية ابتهاجًا بشم النسيم في كفر الشيخ| صور

شهد مركز شباب الكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا بكفر الشيخ، احتفالية مميزة بمناسبة عيد الربيع، ضمن مبادرة “مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية”، والتي تستهدف تعزيز تواجد هذه المراكز كمنصات خدمية وثقافية وترفيهية مفتوحة أمام المواطنين.

وجذبت الفعاليات حضورًا لافتًا من الأطفال والشباب وأسرهم، حيث تنوعت الأنشطة بين الفقرات الترفيهية والعروض التفاعلية والمسابقات، إلى جانب برامج رياضية وثقافية أضفت أجواءً من البهجة والاندماج المجتمعي.

جاء تنظيم الاحتفالية في إطار رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، التي أكدت على أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية الوعي المجتمعي، وتعزيز الترابط بين المواطنين، خاصة في المناسبات التي تحمل طابعًا احتفاليًا يجمع مختلف الفئات.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الاحتفال بعيد الربيع هذا العام يأتي ضمن خطة موسعة لفتح مراكز الشباب أمام الجمهور، وتقديم أنشطة متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على الأطفال والشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وأشار إلى أن مراكز الشباب لم تعد تقتصر على الأنشطة الرياضية فقط، بل أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات مجتمعية متكاملة، تسهم في دعم الهوية الثقافية وتنمية المهارات، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

ونُفذت الفعاليات تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبمشاركة قيادات العمل الشبابي، من بينهم طاهر الخولي، معاون المديرية، وصبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا، وبالتعاون مع مجلس إدارة مركز شباب الكوم الطويل وإدارة المركز.