سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

يستعرض موقع صدى البلد ، أسعار العملات اليوم الخميس في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره .

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 53.07 جنيه للشراء.

- 53.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 53.09 جنيه للشراء.

- 53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 53.09 جنيه للشراء.

- 53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 52.99 جنيه للشراء.

- 53.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 53.04 جنيه للشراء.

- 53.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 53.05 جنيه للشراء.

- 53.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

- 53.09 جنيه للشراء.

- 53.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان

- 53.08 جنيه للشراء.

- 53.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

- 53.09 جنيه للشراء.

- 53.19 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم

اليورو يسجل: 62.03 جنيه للشراء، 62.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

الجنيه الإسترليني يسجل: 71.27 جنيه للشراء، 71.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودى يسجل: 14.14 جنيه للشراء، 14.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي يسجل: 173.13 جنيه للشراء، 173.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 14.44 جنيه للشراء، 14.48 جنيه للبيع.

