انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

تشهد أسعار الفراخ اليوم الاثنين استقرارا ملحوظا بالأسواق، وقد ارتفعت معدلات البحث عن سعر البيض اليوم بالتزامن مع احتفالات شم النسيم2026 .





سعر الفراخ البيضاء



بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 92.5 جنيه، بتراجع طفيف قدره 50 قرشًا، مع تسجيل أسعار تتراوح بين 80 و115 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة البيع.

سعر الفراخ البلدي



سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 126 جنيهًا للمستهلك، بانخفاض 50 قرشًا أيضًا، بينما تراوحت الأسعار داخل الأسواق بين 80 و155 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026، نحو 109 جنيهات داخل المزارع وبورصة الدواجن، بينما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك فى الأسواق والمحلات نحو 119 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

فيما بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026، نحو 74 جنيهًا داخل المزارع وبورصة الدواجن، فيما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك فى المحال والأسواق إلى حوالى 84 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه تراوح بين 220 و240 جنيهًَا باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 103 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 113 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 5 جنيهات

سعر كرتونة البيض الأبيض 98 جنيه، لتباع للمستهلك 108 جنيهات مسجلا تراجعًا بقيمة 3 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر 113 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 123 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 5 جنيهات

أسعار أجزاء الدواجن في الأسواق

صدور الدجاج 220 إلى 240 جنيهًا فقط للكيلو

الدبوس نحو 170 جنيهًا للكيلو

الأوراك نحو 139 جنيهًا للكيلو

البانيه 240 إلى 326 جنيهًا للكيلو

فرخة كاملة طازجة نحو 232 جنيهًا

دجاج بلدي كامل نحو 285 جنيهًا.

انخفاض الأسعار مقابل التكلفة

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإنتاج الداجني باعتباره من السلع الاستراتيجية التي تمس المواطن بشكل يومي، موضحًا أن هذا القطاع يمثل نحو 75% من البروتين الحيواني في مصر، ما يجعله أحد أهم ركائز الأمن الغذائي.

وقال السيد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التحدي الأكبر الذي واجه القطاع خلال الفترات الماضية تمثل في انخفاض الأسعار بشكل كبير، بما لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، ما أدى إلى خروج بعض المنتجين من السوق.

وشدد على أن استقرار الصناعة، يعتمد على تحقيق سعر عادل يغطي التكلفة الفعلية ويضمن هامش ربح بسيط لاستمرار الإنتاج.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا مع انخفاض أسعار الأعلاف بعد ارتفاعها الكبير، لافتًا إلى أن مستلزمات الإنتاج تمثل نحو 70% من تكلفة الصناعة، وهو ما يجعل أي تراجع فيها عاملًا إيجابيًا لدعم استقرار السوق وزيادة الإنتاج.