رئيس شعبة الدواجن: استقرار الأسعار أولوية لاستمرار وزيادة الإنتاج.. فيديو

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإنتاج الداجني باعتباره من السلع الاستراتيجية التي تمس المواطن بشكل يومي، موضحًا أن هذا القطاع يمثل نحو 75% من البروتين الحيواني في مصر، ما يجعله أحد أهم ركائز الأمن الغذائي.

وقال السيد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التحدي الأكبر الذي واجه القطاع خلال الفترات الماضية تمثل في انخفاض الأسعار بشكل كبير، بما لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، ما أدى إلى خروج بعض المنتجين من السوق.

وشدد على أن استقرار الصناعة، يعتمد على تحقيق سعر عادل يغطي التكلفة الفعلية ويضمن هامش ربح بسيط لاستمرار الإنتاج.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا مع انخفاض أسعار الأعلاف بعد ارتفاعها الكبير، لافتًا إلى أن مستلزمات الإنتاج تمثل نحو 70% من تكلفة الصناعة، وهو ما يجعل أي تراجع فيها عاملًا إيجابيًا لدعم استقرار السوق وزيادة الإنتاج.

