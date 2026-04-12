قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض أعباء استيراد السولار
بيان عاجل من الزمالك بشأن تذاكر الجمهور فى مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية
سقوط “تمناية” في نيل المراغة.. النهر يبتلع جدة وحفيديها بـ سوهاج
الأزهر للفتوى: الانتـ.حار من كبائر الذنوب في الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شم النسيم.. سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن 12 أبريل 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد 12 أبريل 2026 تغيرًا ملحوظًا، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا مقارنة بالأيام الماضية. 

ومع اقتراب أعياد شم النسيم، باتت أسعار البيض جزءًا أساسيًا من اهتمامات العديد من المواطنين في الأسواق المصرية.

تفاصيل سعر طبق البيض في بورصة الدواجن

بحسب البيانات المعلنة من بورصة الدواجن، تتراوح أسعار البيض اليوم في المزارع بين 105 و110 جنيهات للطبق. بينما يبلغ السعر للمستهلك بين 123 و130 جنيهًا. 

ويمثل هذا التراجع بنحو 16 إلى 18 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس.

أسعار أنواع البيض في أسواق التجزئة

سعر طبق البيض الأبيض

في أسواق التجزئة اليوم، سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 123 جنيهًا للمستهلك، مما يعني انخفاضًا ملحوظًا بنحو 16.8 جنيه مقارنةً بسعر أمس.

سعر كرتونة البيض الأحمر

أما بالنسبة للبيض الأحمر، فقد بلغ سعر طبق البيض الأحمر اليوم 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

فيما يتعلق بالبيض البلدي، سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيهًا، بانخفاض قدره 18.38 جنيه عن أسعار أمس.

التفسير وراء انخفاض الأسعار

من المتوقع أن يكون الانخفاض في أسعار البيض ناتجًا عن التوازن بين العرض والطلب مع دخول موسم شم النسيم، حيث عادةً ما يشهد السوق مزيدًا من الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح الرنجة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذها بمناسبة شم النسيم وفقًا لما نقلته قناة “إكسترا نيوز”.

ووصل سعر كيلو الرنجة إلى 145 جنيهًا فقط، وهو أقل بحوالي 45 جنيهًا عن أسعارها في الأسواق الحرة التي تبدأ من 190 جنيهًا.

 

الاستفادة من النقاط التموينية

كما يُمكن لأصحاب بطاقات التموين الاستفادة من النقاط المتبقية من شهر مارس لشراء الرنجة بتكلفة أقل، ما يوفر لهم فرصة للحصول على هذه الأطعمة بأسعار اقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

نصائح عند شراء الأسماك المملحة

ينصح الخبراء بشراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة تخضع للرقابة التموينية، حيث يجب التأكد من تماسك السمكة وعدم وجود روائح غريبة أو تغير في اللون، وذلك لتجنب شراء منتجات قد تؤثر على الصحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

وزير التربية والتعليم

صورة أرشيفية

عداد الكهرباء

صلاة الفجر قبل الشروق

الدولار

ترشيحاتنا

بسنت سليمان

المتهم

المتهمان

بالصور

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فيديو

نمير عبد المسيح

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

د. عصام محمد عبد القادر

عبد السلام فاروق

خالد الشناوي

بلال قنديل

المزيد