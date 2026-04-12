شم النسيم.. سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن 12 أبريل 2026

شهدت أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد 12 أبريل 2026 تغيرًا ملحوظًا، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا مقارنة بالأيام الماضية.

ومع اقتراب أعياد شم النسيم، باتت أسعار البيض جزءًا أساسيًا من اهتمامات العديد من المواطنين في الأسواق المصرية.

تفاصيل سعر طبق البيض في بورصة الدواجن

بحسب البيانات المعلنة من بورصة الدواجن، تتراوح أسعار البيض اليوم في المزارع بين 105 و110 جنيهات للطبق. بينما يبلغ السعر للمستهلك بين 123 و130 جنيهًا.

ويمثل هذا التراجع بنحو 16 إلى 18 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس.

أسعار أنواع البيض في أسواق التجزئة

سعر طبق البيض الأبيض

في أسواق التجزئة اليوم، سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 123 جنيهًا للمستهلك، مما يعني انخفاضًا ملحوظًا بنحو 16.8 جنيه مقارنةً بسعر أمس.

سعر كرتونة البيض الأحمر

أما بالنسبة للبيض الأحمر، فقد بلغ سعر طبق البيض الأحمر اليوم 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

فيما يتعلق بالبيض البلدي، سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيهًا، بانخفاض قدره 18.38 جنيه عن أسعار أمس.

التفسير وراء انخفاض الأسعار

من المتوقع أن يكون الانخفاض في أسعار البيض ناتجًا عن التوازن بين العرض والطلب مع دخول موسم شم النسيم، حيث عادةً ما يشهد السوق مزيدًا من الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح الرنجة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذها بمناسبة شم النسيم وفقًا لما نقلته قناة “إكسترا نيوز”.

ووصل سعر كيلو الرنجة إلى 145 جنيهًا فقط، وهو أقل بحوالي 45 جنيهًا عن أسعارها في الأسواق الحرة التي تبدأ من 190 جنيهًا.

الاستفادة من النقاط التموينية

كما يُمكن لأصحاب بطاقات التموين الاستفادة من النقاط المتبقية من شهر مارس لشراء الرنجة بتكلفة أقل، ما يوفر لهم فرصة للحصول على هذه الأطعمة بأسعار اقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

نصائح عند شراء الأسماك المملحة

ينصح الخبراء بشراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة تخضع للرقابة التموينية، حيث يجب التأكد من تماسك السمكة وعدم وجود روائح غريبة أو تغير في اللون، وذلك لتجنب شراء منتجات قد تؤثر على الصحة.