وزير الحرب الأمريكي : ترامب امتنع عن ضرب منشآت الطاقة الإيرانية بدافع الرحمة

قال بيت هيجسيث، وزير الحرب الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار عدم استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء «بدافع الرحمة» رغم تصاعد التوترات.

وأضاف هيجسيث خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة «تسيطر على الأجواء الإيرانية»، في إشارة إلى التفوق العسكري الأمريكي في المنطقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن طهران رفضت الشروط التي طرحتها واشنطن للتوصل إلى اتفاق.



وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، في حال استمرار تعثر المسار الدبلوماسي بين الجانبين.