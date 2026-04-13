لو الفيزا اتسحبت.. خطوات استعادة البطاقة من ماكينة ATM
بالصور | الصقار : الوفد في طريقه ليصبح أول حزب رقمي بمصر
أنشطة ترفيهية في شم النسيم.. إقبال كبير على فعاليات الشباب والرياضة بالقناطر الخيرية
تواصل تدفق شحنات الترانزيت من الرورو بميناء دمياط إلى الخليج | صور
الجو ربيع.. حدائق نمرة 6 بالإسماعيلية قبلة الزوار في احتفالات شم النسيم
مخطط إسرائيلي لبناء كنيس يهودي داخل ساحات المسجد الأقصى
صدمة تقلب الموازين في الزمالك قبل إياب بلوزداد
الصلاة في المواصلات .. فتوى تحسم الأمر بعد تساؤلات جماهيرية
دا كلام الدكاترة | تطور مفاجئ في حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية .. خاص
احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة الاختلاس طبقا للقانون
نتنياهو: نعمل على إنشاء حزام أمني بجنوب لبنان وندعم الحصار الأمريكي لإيران
الزمالك يطارد المستحيل .. وثنائية تاريخية على بعد لحظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حصار مضيق هرمز.. هل تتحول المواجهة الأمريكية الإيرانية لحرب اقتصادية تهدد العالم؟

أمريكا وايران
رحمة سمير

في تطور لافت يعكس تحوّلًا في مسار المواجهة، تتجه الولايات المتحدة نحو فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، عقب تعثر المفاوضات الأخيرة وفشل الحسم العسكري في الصراع المستمر منذ أسابيع.

وأوضح الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا أمريكيًا لتكلفة الحرب البرية، سواء على المستوى الاقتصادي أو البشري، ما دفع واشنطن إلى تبني استراتيجية “النفس الطويل” عبر الضغوط الاقتصادية، بهدف إضعاف النظام الإيراني ودفعه للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط مختلفة.

وأشار "تركي"خلال زووم علي إكسترا نيوز،  إلى أن صمود إيران خلال المواجهات العسكرية، وتمسكها بخطوطها الحمراء في الملفين النووي والصاروخي، أسهما في تعقيد المشهد، ما جعل الحصار البحري خيارًا بديلًا لشلّ حركة الاقتصاد الإيراني وتقليص قدرته على تلبية احتياجاته الداخلية.

لكن هذه الخطوة، بحسب التحليل، لا تخلو من تداعيات خطيرة، إذ قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، خاصة مع أهمية مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما يهدد بارتفاع أسعار الطاقة وتعطّل سلاسل الإمداد.

كما حذّر أستاذ العلوم السياسية، من أن فرض حصار على الممرات المائية الدولية قد يفتح الباب أمام اتهامات بخرق القوانين الدولية، بل وربما يُنظر إليه كنوع من “القرصنة البحرية”، في ظل تأثيره المباشر على حركة التجارة العالمية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من التصعيد، تتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة إلى صراع اقتصادي مفتوح، قد يدفع العالم بأسره ثمنه.

شم النسيم.. هل هذه المناسبة لها أصول مخالفة للإسلام؟.. الإفتاء توضح

وزير الأوقاف يشهد افتتاح المسابقة الوطنية الحادية والخمسين لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بجمهورية الفلبين

رئيس المحكمة العليا بالفلبين يستقبل وزير الأوقاف لبحث تدريب القضاة الشرعيين بأكاديمية الأوقاف الدولية

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أندرس دانييلسن لي من مهرجان إسطنبول: التمثيل بحثًا في هشاشة الإنسان

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

