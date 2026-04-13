كوريا الجنوبية تعلن إعداد تدابير للتعامل مع تطورات الأوضاع في مضيق هرمز

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها تعد تدابير للتعامل مع التداعيات المترتبة على تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على جميع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية عقب فشل محادثات السلام بين الجانبين.

وقالت كانج يو- جونج المتحدثة باسم الرئاسة الكورية في تصريحات اليوم، إن الحكومة تراقب الوضع عن كثب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستمنع جميع السفن من دخول أو مغادرة الممر الملاحي الحيوي.

وأكدت أن استقرار النقل البحري الدولي وحرية الملاحة يخدمان مصالح جميع الدول ويحظيان بالحماية بموجب القانون الدولي، مضيفة: "نأمل في سرعة تطبيع شبكات الخدمات اللوجستية البحرية العالمية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الحصار الأمريكي سيزيد من الضغط على إمدادات الطاقة، قالت كانج إن التداعيات الاقتصادية ستستمر، حتى لو اتفقت الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب، مشيرة إلى أن بلادها تعد تدابير للتعامل مع هذه التداعيات.