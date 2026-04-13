وزير الدفاع الباكستاني : نأمل في جولة أخرى من المحادثات الأمريكية- الإيرانية قريبا

وصف وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف الوضع الحالي بعد محادثات إسلام آباد التي جرت مطلع الأسبوع بين وفدي الولايات المتحدة وإيران بأنه "إيجابي"، معرباً عن أمله في عقد جولة أخرى من المفاوضات قريبا.

وقال آصف في تصريحات بثتها قناة جيو نيوز الباكستانية: "بحسب تقديري، لا تزال هناك بعض الفرص لانطلاق جولة أخرى من المفاوضات. وهناك شعور بالرضا. لا أريد التكهن بأي شيء، لكن الأجواء بعد المحادثات جيدة؛ إنها أجواء إيجابية".

وأضاف الوزير أنه لم تظهر أي نقاط سلبية بعد المحادثات، وأن التصريحات التي صدرت "إيجابية" فقط.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن "الجولة" القادمة ستؤدي إلى نتيجة ما، أجاب آصف بالإيجاب.