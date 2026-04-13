نتنياهو: نعمل على إنشاء حزام أمني بجنوب لبنان وندعم الحصار الأمريكي لإيران

أكد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تتحدث عن خمس نقاط فقط في جنوب لبنان، بل عن منطقة أمنية متماسكة وأكثر عمقا تمنع خطر الاجتياح وتبعد تهديد الصواريخ المضادة للدروع، مشيرا إلى أن الجيش يتعامل مع "قرى الإرهاب" الملاصقة لإسرائيل، حيث يتم تسوية كل موقع إرهابي بالأرض، وهي مواقع كثيرة، معتبرا أن هذا تغيير هائل في المعادلة الميدانية.

و أفاد نتنياهو بأن انفجار المفاوضات مع إيران جاء من الجانب الأمريكي، الذي لم يستطع تحمل الخرق الفاضح للاتفاق.

وفي تصريح خلال جلسة للحكومة، أشار نتنياهو إلى أن الاتفاق كان يقضي بوقف إطلاق النار وأن يقوم الإيرانيون فورا بفتح المضائق، لكنهم لم يفعلوا ذلك.

وأوضح أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي اتصل به من طائرته أثناء عودته من باكستان، أكد أن القضية المركزية من وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب هي إخراج كل المواد النووية المخصبة وضمان عدم وجود أي تخصيب داخل إيران في السنوات المقبلة، وقد يمتد ذلك لعقود.

وأعلن نتنياهو دعم إسرائيل للموقف الحازم لترامب بفرض حصار بحري على إيران، محذرا من أن وقف إطلاق النار مع طهران يشبه العملة التي يمكن أن تنقلب بسرعة كبيرة وتنتهي في لحظات.