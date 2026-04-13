استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال في خان يونس بغزة

استُشهد فلسطينيان ، اليوم ، جراء استهدافهما بنيران الاحتلال في محيط دوار بني سهيلا شرق خان يونس، وفي مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بتوغل قوة إسرائيلية في محيط مدرسة الهاشمية قرب شارع صلاح الدين شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، حيث شرعت بتجريف الأراضي وهدم ما تبقى من منازل في المنطقة، وسط إطلاق نار من آليات "الميركافا" المرافقة، وقصف مدفعي متقطع استهدف محيط منطقة التوغل.



وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من الحي الشرقي في جنين بالصفة الغربية بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.