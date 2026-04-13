البحث العلمي تعلن عن عقد ويبينار دولي حول النشر العلمي وتعزيز تأثير البحوث الإفريقية

في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية (NASAC)، أعلنت الأكاديمية عن تنظيم ويبينار افتراضي بالتعاون مع مجموعة Taylor & Francis تحت عنوان:

“Publishing, Visibility, and Impact: Strengthening African Research in the Global Knowledge Ecosystem”

التاريخ: 15 أبريل 2026

الوقت:

3:00 – 5:00 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا (EAT)

2:00 – 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة

يستهدف الويبينار الباحثين والعلماء في المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالدول الإفريقية، ويهدف إلى تعزيز قدرات النشر العلمي، وزيادة ظهور وتأثير الأبحاث الإفريقية على المستوى العالمي، إلى جانب إتاحة فرص للتواصل وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاتجاهات في منظومة المعرفة الدولية.

للتسجيل وحضور الويبينار:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/e4YTKEdxQlWgKwucjsXNUw#/registration