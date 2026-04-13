التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من أذربيجان للعام الدراسى 2026- 2027

أعلن قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة الخارجية عن فتح باب التقديم عن منحة دراسية مقدمة فى إطار برنامج منحة حيدر علييف الدولية لدعم الطلاب الدوليين لمتابعة تعليمهم العالي في أذربيجان للعام الأكاديمي 2025-2026.
واوضحت أن آخر موعد للتقديم : 10 ابريل 2026
ولمزيد من التفاصيل حول هذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :
https://studyinazerbaijan.edu.az/financial-support
https://studyinazerbaijan.edu.az/heydar-aliyev-international-education-grant-program
وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.