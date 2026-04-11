أنشطة مكثفة وقرارات تدعم تطوير التعليم الجامعي وتعزز البحث العلمي.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة التعليم العالي

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى، والزيارات الميدانية، التي استهدفت دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وجاء اللقاء على هامش زيارة الدكتور عبد العزيز قنصوة لمحافظة المنيا لافتتاح وتفقد العديد من المنشآت الجامعية والصحية والخدمية بجامعة المنيا، وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الوزارة تستهدف الارتقاء بجودة مخرجات منظومة التعليم العالي، ودعم تقدم الجامعات في التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى الاهتمام بمنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المتميزة، لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وتقديم تجربة تعليمية متميزة، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة المنيا بتكلفة تقريبية تقدر بنحو 350 مليون جنيه، وأكد الوزير أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، من خلال التوسع في التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتهيئة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات المختلفة، والاهتمام بتقديم تدريبات عملية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

قام الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة مقر جامعة المنيا التكنولوجية، وخلال الزيارة، تفقد الوزير الأعمال التنفيذية الجارية بمقر الجامعة الجديد، مشيدًا بمعدلات تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة مسبقًا، وأوضح الوزير أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على نقل وتطبيق وتوظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات والجدارات التكنولوجية في التخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات الصناعة والمجتمع.

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مستشفى استقبال ورعاية الأطفال بجامعة المنيا، بتكلفة تقريبية تقدر بـ 300 مليون جنيه؛ بهدف دعم خدمات الطوارئ والرعايات الحرجة للأطفال، وتقديم خدمة طبية متكاملة وفق أحدث المعايير، وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليم الطبي، وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مع دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، من خلال تطوير أداء شباب الكوادر الطبية والتمريض، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وتعليمية متقدمة، وربط التعليم بالممارسات العملية والمعايير الدولية.

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات "ملتقى الحضارات على أرض الحضارات .. عروس الصعيد"، الذي نظمته جامعة المنيا، وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية مشاركة الطلاب في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعات، وذلك في إطار إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعات المصرية كمقصد تعليمي جاذب للطلاب الوافدين، من خلال ربط العملية التعليمية بالتجربة الثقافية والسياحية، بما يسهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين، ودعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويأتى إطلاق المرحلة الرابعة استكمالاً لمسيرة النجاحات التي تحققت وتجسيدًا لالتزام الدولة بمواصلة دعم العمل المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستوى المحلى، وفي كلمته أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المبادرة تعد ركيزة أساسية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية، وأوضح الوزير أن الجامعات والمراكز البحثية تؤدي دورًا محوريًا في تقديم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق، مشددًا على أهمية ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع.

أعلن د.عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحقيق إنجاز علمي وتاريخي غير مسبوق بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني الكامل (Whole-Genome Sequencing) لـ 1024 مواطنًا مصريًا يمثلون 21 محافظة، وأكد د.عبدالعزيز قنصوة أن هذه النتائج التي نشرت عالميًّا بمشاركة نخبة من العلماء المصريين، نجحت في رصد قرابة 17 مليون تباين جيني فريد لم تكن مسجلة في قواعد البيانات العالمية من قبل، مما يمنح الدولة المصرية لأول مرة "مرجعية جينية وطنية" تنهي عقودًا من غياب التمثيل الجيني المصري في الأبحاث الدولية، وكشفت الدراسة عن وجود مكون جيني مميز للمصريين بنسبة 18.5%، وهو ما يساعد المتخصصين في فهم الطبيعة الوراثية الفريدة للشعب المصري، كما يوضح لغير المتخصصين سبب اختلاف استجابة أجسادنا للأمراض أو الأدوية عن الشعوب الأخرى، مما يمهد الطريق لعصر "الطب الشخصي" الذي يصمم العلاج وفقًا لشفرة كل مواطن وراثية.

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس "ASU Career Expo 2026"، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة تحت شعار "Beyond Opportunities"، وأوضح الدكتور قنصوة أن الوزارة تعمل على تأسيس مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات التوظيف وسوق العمل، ليكون بيت خبرة وطنيًا معنيًا برصد وتحليل اتجاهات سوق العمل، ودعم متخذي القرار بالبيانات الدقيقة، بما يسهم في تطوير السياسات التعليمية وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني، وتلبية متطلبات الصناعة تأكيدًا على الاهتمام بدور التعليم في بناء الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل.

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع ممثلي الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، والأسر المركزية، وممثلي إدارات رعاية الطلاب؛ وخلال الاجتماع وجه الوزير بتحويل مبادرات ممثلي الاتحادات الطلابية والأسر المركزية إلى تكليفات تنفيذية تطبق على أرض الواقع، وأن تخضع للمتابعة والتقييم وقياس الأثر، وكلف سيادته معهد إعداد القادة بتقديم تقارير دورية مفصلة عن سير تنفيذ هذه المبادرات ومواجهة أي صعوبات تواجهها، وشملت المبادرات المقدمة من ممثلي الاتحادات الطلابية والأسر المركزية مقترحات بتنفيذ عدة مسابقات على مستوى الجامعات، وجاء في مقدمتها، مسابقة الإبداع الرقمي، ومسابقة كأس الجامعات الخضراء، وربط مشروعات التخرج للطلاب بموضوعات الطاقة والقضايا المجتمعية ذات الصلة، وتقديم الدعم المالي لهذه المشروعات من صندوق دعم الابتكار بالوزارة، ومبادرة فصل المخلفات من المنبع في الجامعات والمعاهد، تمهيدًا للتقدم بمشروعات صغيرة من جانب طلاب الجامعات والمعاهد في هذا الشأن، كما تضمنت المناقشات الطلابية إطلاق مبادرات تطبيقية للحفاظ على البيئة والطاقة، من خلال التوجيه باستحداث الكود المصري لكفاءة الطاقة، كما شدد الوزير على أهمية تطوير الأنشطة الطلابية لتكون منصات للتطبيق العملي، بما يسهم في بناء مهارات الطلاب وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة على المستويات المختلفة.