وفرها تنورها | إشادة من وزير التعليم العالي بطالب في جامعة العاصمة لسبب مهم

شارك الطالب كمال عصام كمال، من كلية العلوم بجامعة العاصمة، في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع ممثلي الاتحادات الطلابية والأسر المركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة "وفرها… تنورها" لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

أثنى الوزير على مشاركة الطالب وأفكاره المبتكرة، مؤكداً الدور الحيوي للطلاب في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتحويل التوعية إلى ممارسات يومية قابلة للتطبيق داخل المجتمع الجامعي وخارجه.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، على أهمية مشاركة الطلاب في المبادرات الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة تشجع طلابها على تقديم أفكار مبتكرة تُسهم في دعم جهود الدولة في مجالات الطاقة والاستدامة.

وأضاف الدكتور قنديل أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية للطلاب لتطبيق معارفهم العلمية وربطها بالممارسات العملية، وهو ما يعزز قدراتهم القيادية ويُكسبهم مهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، مشددًا على حرص الجامعة على دعم كافة الأنشطة الطلابية التي ترفع مستوى الوعي داخل المجتمع الجامعي.

وخلال اللقاء، قدم الطالب كمال عصام كمال مقترحات وأفكارًا مبتكرة حول سبل تحويل حملات التوعية إلى سلوكيات يومية قابلة للقياس، كما عرض مجموعة من الأنشطة التي تسهم في تنفيذ المبادرة بما يسهم في ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتوسيع نطاق تأثيرها المجتمعي.

وتمت مشاركة الطالب تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، الأمين المساعد، نشوى علي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أميرة نبيل، مدير إدارة الأسر الطلابية والاتحادات.