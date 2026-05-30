قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعدطرح عملة جديدة .. ما حقيقة إلغاء الربع والنصف جنيه المعدنى؟
شؤون الحرمين: نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.. و6.8 مليون مستفيد من الخدمات والمبادرات
كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية تحصد المركز الـ 11 عالميًا في تصنيف Inspireli
فيلم رقصة البقاء يمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان الدشيرة السينمائي الدولي بالمغرب
تراجع ملحوظ في الزيت والمكرونة والعدس.. تعرف على أسعار السلع رابع أيام عيد الأضحى
عداد الكهرباء الكارت يعمل بعد نفاد الرصيد.. تعرف على أوقات الساعات الصديقة
مقتل رجل برصاص الشرطة الفرنسية بعد اعتدائه بسكينين على جيرانه وتهديده عناصر الأمن
بسبب أحمد حلمي | مذيع العزاءات يقلب السوشيال ميديا بـ رد صادم على أشرف زكي
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يستقبل مديرى المستشفيات الجدد لدعم المنظومة الصحية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

من أجل الإرتقاء بالمنظومة الصحية ، وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى ، وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ بإستقبال مديرى المستشفيات الجدد ، وذلك فى إطار دعم جهود تطوير القطاع الصحى ، وتعزيز كفاءة الإدارة داخل المنشآت الطبية بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المدن والمراكز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد والقائم بتيسير أعمال فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع ، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحى لتحقيق الإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة ، والإرتقاء بمستوى الأداء داخل المستشفيات والمنشآت الصحية.

ونقل نائب المحافظ توجيهات محافظ أسوان خلال اللقاء بشأن ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ، والتعامل السريع مع أى معوقات قد تواجه سير العمل داخل المستشفيات ، مع الإهتمام بتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، وتوفير بيئة صحية وآمنة تساهم فى تحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمة.

جهود متنوعة 

وشملت محاور اللقاء دعم جهود تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة ، وتحقيق التكامل بين المستشفيات والمنشآت الصحية لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة ، والإهتمام برفع كفاءة الأداء الإدارى والفنى داخل المستشفيات ، والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين   ، والتأكيد على حسن إستقبال المرضى والمترددين على المستشفيات ، والتعامل الإنسانى معهم بما يعكس الدور المجتمعى للقطاع الصحى.

بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين هيئة الرعاية الصحية ومديرية الشئون الصحية لتحقيق الإستجابة السريعة لمطالب وإحتياجات المواطنين  ، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، ودعم الكوادر الطبية وأطقم التمريض بما يساهم فى إستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وضمت قائمة مديرى المستشفيات كل من  الدكتور أحمد درغام مدير مستشفى الصداقة ، والدكتور أبو المجد أبو الوفا مدير مستشفى المسلة ، والدكتور أحمد أبو رواح مدير مستشفى كوم أمبو ، والدكتور محمد أبو الوفا مدير مستشفى دراو ، والدكتور محمد شتات مدير مستشفى النيل بإدفو ، والدكتورة سلوى حسن نائب مدير مستشفى الصداقة ، والقائم بأعمال مدير مستشفى الرمد ، والدكتور محمد الطلى مدير معهد الأورام ، والدكتورة كريمة مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية ، والدكتور نجيب نجيب مدير الرعاية الأولية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على دعم القطاع الصحى ، وتطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية ، بما يساهم فى الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية داخل مختلف المنشآت الطبية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

واتساب

بعد سنوات من المطالبات.. واتساب يقدم الميزة التي كان الجميع ينتظرها

وسائل التواصل الاجتماعي

27 مليون دولار من عمالقة التواصل الاجتماعي لتسوية قضية صحة المراهقين

Call of Duty

نينتندو تفجر مفاجأة وتعلن وصول "Call of Duty: Modern Warfare 4" إلى منصة "Switch 2"

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد