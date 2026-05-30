نائب محافظ أسوان يستقبل مديرى المستشفيات الجدد لدعم المنظومة الصحية

من أجل الإرتقاء بالمنظومة الصحية ، وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى ، وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ بإستقبال مديرى المستشفيات الجدد ، وذلك فى إطار دعم جهود تطوير القطاع الصحى ، وتعزيز كفاءة الإدارة داخل المنشآت الطبية بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المدن والمراكز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد والقائم بتيسير أعمال فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع ، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحى لتحقيق الإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة ، والإرتقاء بمستوى الأداء داخل المستشفيات والمنشآت الصحية.

ونقل نائب المحافظ توجيهات محافظ أسوان خلال اللقاء بشأن ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ، والتعامل السريع مع أى معوقات قد تواجه سير العمل داخل المستشفيات ، مع الإهتمام بتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، وتوفير بيئة صحية وآمنة تساهم فى تحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمة.

جهود متنوعة

وشملت محاور اللقاء دعم جهود تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة ، وتحقيق التكامل بين المستشفيات والمنشآت الصحية لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة ، والإهتمام برفع كفاءة الأداء الإدارى والفنى داخل المستشفيات ، والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، والتأكيد على حسن إستقبال المرضى والمترددين على المستشفيات ، والتعامل الإنسانى معهم بما يعكس الدور المجتمعى للقطاع الصحى.

بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين هيئة الرعاية الصحية ومديرية الشئون الصحية لتحقيق الإستجابة السريعة لمطالب وإحتياجات المواطنين ، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، ودعم الكوادر الطبية وأطقم التمريض بما يساهم فى إستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وضمت قائمة مديرى المستشفيات كل من الدكتور أحمد درغام مدير مستشفى الصداقة ، والدكتور أبو المجد أبو الوفا مدير مستشفى المسلة ، والدكتور أحمد أبو رواح مدير مستشفى كوم أمبو ، والدكتور محمد أبو الوفا مدير مستشفى دراو ، والدكتور محمد شتات مدير مستشفى النيل بإدفو ، والدكتورة سلوى حسن نائب مدير مستشفى الصداقة ، والقائم بأعمال مدير مستشفى الرمد ، والدكتور محمد الطلى مدير معهد الأورام ، والدكتورة كريمة مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية ، والدكتور نجيب نجيب مدير الرعاية الأولية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على دعم القطاع الصحى ، وتطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية ، بما يساهم فى الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية داخل مختلف المنشآت الطبية.